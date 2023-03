Oujda: le « kaâk » et le « makrout », vedettes incontestables de Ramadan (VIDEO)

La population de la capitale de l’Oriental s’apprête à accueillir le mois sacré de Ramadan avec la préparation des délicieuses spécialités culinaires de la ville et de sa région, incontournables à la table oujdie du « ftour » ramadanesque.

Et à cette occasion, la caméra de Le Site info s’est promenée à travers différentes avenues et rues d’Oujda et a filmé la belle ambiance des préparatifs propres au mois de jeûne, ainsi que l’enthousiasme des citoyens faisant les achats nécessaires dont le mois de Ramadan oujdi ne saurait se passer.

Parmi ces délices ramadanesque, le « kaâk » et le « »makrout » oujdis sont les vedettes incontestées et incontestables. Aux côtés de la « chabakia » et de la « mkharqa », entre autres gâteaux marocains, de bien entendu!

L.A.