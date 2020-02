Oujda: la police enquête sur la mort suspecte d’une femme

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville d’Oujda ont arrêté ce mardi un homme et une femme, âgés respectivement de 23 et 25 ans, aux multiples antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort.

La DGSN a indiqué mardi dans un communiqué que les services de la sûreté avaient constaté, le 6 février, le corps d’une victime portant plusieurs traces de violence, suite à sa chute suspecte du premier étage d’une maison à Hay Nahda, avant que les enquêtes ne révèlent la présence présumée des mis en cause sur la scène du crime.

L’homme arrêté et la défunte devraient être impliqués dans une dispute et le corps a été trouvé dans des circonstances qui pourraient être criminelles, fait savoir le communiqué.

Lors des formalités de l’arrestation, le mis en cause a tenté de fuir en grimpant les bâtiments avoisinant son domicile, ce qui a poussé les éléments de la police judiciaire à le poursuivre et à lancer accidentellement une balle à partir d’une arme de service d’un agent de police, sans causer des blessures ou des dégâts matériels, a ajouté la même source.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et de mesurer le niveau d’implication de chacun des mis en cause dans la perpétration de ces actes criminels.

