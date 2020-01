Oujda: deux brigands démasqués par la DGST

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Oujda ont arrêté vendredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus pour leurs liens présumés avec un réseau de trafic international de drogue.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué que le premier suspect a été arrêté au douar “Gzennay” à Bni Drar, précisant que les opérations de fouille effectuées à l’intérieur d’un entrepôt ont permis la découverte de 20 paquets de drogue, dont le poids est estimé à environ une demi tonne de chira et la saisie de deux voitures.

Les procédures d’enquête se sont soldées par l’arrestation de la deuxième personne à Berkane, pour son implication présumée dans la perpétration de ces actes criminels, a ajouté la même source.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, déterminer ses éventuels liens avec les réseaux internationaux de drogue et arrêter tous les complices et auteurs impliqués dans ces actes criminels.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations conjointes des services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes, selon le communiqué.