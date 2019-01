Oujda: décès d’une fillette dans un terrible accident

Un terrible accident de la circulation a entraîné la mort d’une fillette et blessé gravement une personne lundi 28 janvier au boulevard Hassan II à Oujda devant le dispensaire Ibn Sina.

Selon une source de Le Site info, c’est la vitesse et l’inconscience du conducteur d’un des deux véhicules entrés en collision qui seraient la cause de ce dramatique accident qui a endeuillé toute une famille.

Un véhicule roulant à tombeau ouvert en sens inverse, qui plus est interdite, a violemment heurté un véhicule léger avant de percuter la fillette et son oncle sur le trottoir, tuant sur le coup l’écolière et blessant gravement à divers degrés son oncle qui l’accompagnait.

M.J.K.