Oujda: arrestation d’une femme pour avoir porté un uniforme de police

La mise en cause a été placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet, tandis que le policier dont l’uniforme a été porté par la prévenue a été interrogé afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

Le service préfectoral de la police judiciaire d’Oujda a procédé, jeudi soir, à l’arrestation d’une femme soupçonnée de port public et illégal d’un uniforme réservé à une fonction publique et de la prise de photos indécentes, a indiqué ce vendredi 19 octobre la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).