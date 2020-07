Ouezzane: un mort et plusieurs blessés dans le renversement d’un autocar

Un terrible accident s’est produit mercredi dans la commune d’Ain Bida, dans la province d’Ouezzane. Un autocar en provenance de Fès et à destination de Tétouan s’est renversé vers 4 heures du matin au niveau d’un virage, soulignant que l’accident a fait un mort et 18 blessés. Et d’ajouter que le drame s’est produit lorsque le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule.

La dépouille a été transférée à la morgue pour autopsie et les blessés ont été évacués en urgence à l’hôpital préfectoral d’Ouezzane pour recevoir les soins nécessaires.

La même source a souligné que le gouverneur et le délégué régional du ministère de la Santé se sont rendus à l’établissement hospitalier après le transfert des blessés afin de s’enquérir de leur état.

H.M.