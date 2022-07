Ouezzane: le gérant d’une piscine agresse sauvagement un client

Une piscine de la ville d’Ouezzane s’est transformée, mardi dernier, en véritable ring de boxe, à cause de la rixe déclenchée entre un responsable de l’établissement et l’un des clients.

Les autorités compétentes ont interpellé ledit responsable et l’un de ses assistants, âgés respectivement de 56 et 35 ans, tous deux présumés être impliqués dans une affaire de coups et blessures, à l’aide d’armes blanches.

Les deux mis en cause avaient eu un différend avec l’un des clients de la piscine, à Ouezzane, où ils travaillent. Lequel différent langagier s’est vite mué en bagarre entre les trois protagonistes, ayant fini par causer de graves blessures, à l’arme blanche, au client.

L’intervention des forces de l’ordre a eu lieu très peu de temps après les faits, avec l’interpellation des deux agresseurs. Ces derniers ont été placés en garde à vue, sous la supervision du parquet général compétent, pour complément d’enquête sur cette affaire.

M.R.