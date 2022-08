Oued Zem: un jeune homme décède pendant un match de football

Un vingtenaire a rendu l’âme, mardi 2 août, pendant sa participation à un match de football sur la pelouse d’un terrain de proximité, à Oued Zem.

Selon des sources locales de Le Site info, le décès du jeune homme est survenu sur le terrain de proximité, sis quartier Al Moukawama de la ville. La victime de ce drame est mort asphyxié en ayant avalé sa langue, sous les regards impuissants et bouleversés de ses compagnons de jeu et des spectateurs de la rencontre.

Le corps du vingtenaire a été transféré à la morgue de l’hôpital provincial d’Oued Zem pour autopsie, alors que les services sécuritaires ont diligenté une enquête sur ce décès, sous la supervision du parquet général compétent.

M.R..