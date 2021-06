Une sexagénaire s’est tragiquement donnée la mort, ce mercredi, dans un douar aux environs de Ouazzane.

Selon une source de Le Site info, la défunte a mis fin à ses jours par pendaison dans son domicile familial. Sa dépouille a été transférée à la morgue et une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de ce terrible drame, ajoute la source.

S.L.