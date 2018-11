Ouazzane: décès d’une femme enceinte dans un accident de la route

Une femme enceinte est morte mercredi 31 octobre dans un accident au niveau de la route n°13 reliant Chefchaouen et Ouazzane.

Une source locale a confié à Lesiteinfo qu’aucune ambulance ne s’est rendue au lieu du drame, provoquant la colère des habitants de la région. La défunte a malheureusement succombé à ses blessures quelques heures après l’accident. Un décès qui aurait pu être évité, selon les habitants, si la victime avait été soignée à temps.

La guerre des routes continue de faire des ravages au Maroc. Dans la même journée, trois personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées suite à une collision entre un autocar et un grand taxi au niveau du Douar Aït Oumras, cercle de Bzou dans la province d’Azilal. Cet accident a également engendré la mort d’un enfant et la blessure d’une fille qui se trouvaient au bord de la route, après avoir été percutés par l’un des véhicules accidentés.

La veille, trois autres personnes sont décédées dans un accident survenu dans les environs de la ville de Guelmim. L’accident, qui a également fait des blessés, est dû au renversement d’un 4×4 au niveau d’un virage dangereux. Le véhicule s’est en effet renversé après que le conducteur a perdu le contrôle.

S.L.