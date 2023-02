Ouarzazate-Marrakech: un glissement de terrain bloque la route

Dimanche, la route nationale n°9, reliant Ouarzazate et Marrakech, a connu d’importantes perturbations à cause d’un glissement de terrain.

Selon une source de Le Site info, les fortes chutes de neige qui se sont abattues récemment sur la région ont causé ce glissement, ce qui a bloqué le trafic routier pendant plusieurs heures et provoqué la colère des automobilistes.

Rappelons que plusieurs douars du Royaume ont été isolés des suites des chutes de neige. Le gouvernement avait annoncé, à ce propos, que plus de 400 engins ont été mobilisés, dont des camions, des chasse-neiges, des véhicules de nivellement et de fret, des foreuses et des bulldozer pour l’opération de désenclavement.

De fortes pluies et importantes chutes de neige ont, en effet, été enregistrées durant la période du 13 au 20 février, avec une épaisseur de neige ayant dépassé les 150 cm par endroits, notamment dans le Haut Atlas, et entraîné la coupure de la circulation sur certains axes routiers.

H.M.