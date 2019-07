Ouarzazate: la plus grande centrale solaire au monde vue par TF1 (VIDEO)

La chaîne de télévision française TFI a consacré, dimanche un reportage sur la station solaire de Ouarzazate, “la plus grande centrale solaire au Monde”, qui va aider le Maroc à atteindre son objectif de produire 50% de son électricité d’ici 2030.

Cette station, qui se dresse au milieu du désert, est « la plus grande centrale solaire au Monde ». C’est aussi un site hors norme, avec ses deux millions de panneaux alignés les uns après les autres et répartis sur plus de trente Km2 soit la surface d’une ville comme Lille, souligne TF1 dans ce reportage diffusé dans son JT de 20h00.

Le choix de Ouarzazate n’a pas été fortuit. “Ce lieu a été choisi pour son ensoleillement exceptionnel 320 jours par an”, relève TF1 qui explique que grâce à un système ingénieux, la centrale, qui conserve la chaleur dans ses immenses cuves, peut aussi fonctionner de nuit même sans soleil. D’ailleurs, la production d’électricité de nuit représente pratiquement 35 pc de l’énergie produite par la centrale.

Trois ans après sa mise en service, la centrale est la plus productive au monde. Elle alimente en électricité deux millions de personnes dans tout le Maroc, remarque TF1, ajoutant que son installation a été une véritable aubaine pour le développement de la région au grand bonheur de la population. «Ici dans la région de Ouarzazate, l’installation de la centrale a permis à des dizaines de villages de se développer, comme le village de Ghassate au pied de l’Atlas, à 25 kilomètres de la centrale, qui a été l’un des premiers à être raccordé au réseau d’eau potable du site », souligne la télévision française.

L’installation de la centrale a aussi joué un rôle important dans le désenclavement des nombreux villages qui l’entourent. « Pour faciliter l’accès à la centrale, la direction a fait construire des routes qui ont remplacé des chemins impraticables et permis le désenclavement des villages limitrophes », souligne TF1 qui précise que la centrale a également donné du travail à plus de 400 personnes dont nombre sont originaires des villages limitrophes.

« Dans la région, la centrale a redonné de l’espoir à des milliers d’habitants. Elle doit maintenant aider le Maroc à atteindre son objectif de produire 50 pc de son électricité grâce au solaire d’ici 2030 », ajoute TF1.

S.L.