Ouarzazate: des familles de régions enclavées lancent un SOS (VIDEO)

La population du douar Taloust, commune rurale de Siroua, relevant de la collectivité territoriale de la province d’Ouarzazate, subit péniblement un isolement et un enclavement dus aux récentes et abondantes chutes de neige qu’a connues la région. Cette même situation dramatique est d’ailleurs aussi celle des autres douars avoisinants.

Et à ce propos, Abdellatif, un proche de l’un des bergers ainsi enclavés en montagne, a déclaré à Le Site info que son beau-frère est isolé dans une bergerie depuis douze jours et que sa famille, très inquiète, n’a plus de ses nouvelles pendant les trois premiers jours de la panne du réseau téléphonique dans la région.

De son côté, Jamal Hanini, acteur associatif, a affirmé que la difficulté de circulation sur les routes suscite plus de risques à ces bergers et empêche leur retour, en abandonnant leurs troupeaux dans la nature. Lesquels troupeaux constituent pour la population de la région les principaux moyens de ressources de subsistance, suivis par la culture vivrière, a-t-il précisé.

Et de poursuivre que les difficultés de faire parvenir des produits alimentaires aux bergers sont d’autant plus grandes et plus risquées que la route à emprunter est couverte de 1,7 mètre de neige, en sus de la panne du réseau téléphonique.

Tout cela suscite une inquiétude de plus en plus grande des familles sur le sort incertain des leurs, comme cela a obligé la population à contacter d’urgence les autorités concernées afin que celles-ci interviennent pour faire parvenir des vivres aux bergers et de l’alimentation à leurs cheptels, a souligné l’acteur associatif.

