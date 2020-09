Ouarzazate: découverte de 25 cartouches de chasse

Les autorités locales et les services de sécurité de Ouarzazate ont été mobilisés après qu’un habitant est tombé vendredi sur 25 cartouches de chasse dans les environs de la ville.

Selon des sources de Le Site info, un citoyen a averti les autorités qu’il a trouvé 25 cartouches, un sac à dos et des affaires personnelles par hasard dans les environs de la ville. Une large opération de ratissage a été menée dans toute la zone par les services de sécurité, accompagnés du Caid et des agents de la police scientifique et des renseignements généraux.

Sur instructions du procureur, une enquête a été ouverte pour démêler les fils de cette affaire et trouver le propriétaire des cartouches.

S.Z.