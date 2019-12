Ouarzazate: ce qu’a découvert la police chez une sorcière

La police d’Ouarzazate a fait une descente dans un appartement de la ville après avoir reçu une plainte selon laquelle sa propriétaire y pratiquerait de la sorcellerie.

Selon une source de Le Site info, les autorités ont retrouvé des objets utilisés dans la magie noire, des sous-vêtements, des photos et des cadenas. Et d’ajouter que la mise en cause et d’autres personnes présentes au moment de la descente ont été arrêtées et placées en garde à vue.

L’odeur nauséabonde qui émanait de l’appartement a poussé les voisins, rapporte la même source, à alerter les autorités. Ces dernières ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

K.Z.