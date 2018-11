Où vont les milliards alloués au Chef du gouvernement?

Chaque année, le projet de loi de finances (PLF) est examiné puis voté par le Parlement. Celui-ci a pour objet de présenter les ressources et les dépenses de l’Etat pour l’année qui s’annonce, et par conséquent celles des différents départements ministériels, à leur tête celui du Chef du gouvernement.

L’hebdomadaire arabophone Al Ousboue, dans sa livraison de cette semaine, donne quelques détails du budget 2019 du département de Saâd-Eddine El Othmani.

Ainsi, on apprend qu’environ 1,5 milliard de centimes sera consacré aux Syndicats, alors que 72 millions de centimes iront au profit de l’Union national des Femmes du Maroc (UNFM).

On apprend également qu’El Othmani consacrera 900 millions de centimes à la location des bâtiments administratifs mis à disposition de son département. 200 millions de centimes seront alloués à l’entretien du parc auto (100 millions pour la maintenance et 100 millions pour l’achat de carburant).

Aussi, l’eau et l’électricité s’accapareront 280 millions de centimes (800.000 DH pour l’eau et 2 millions de dirhams pour l’électricité); les frais de publicité et d’impression 300 millions.

Les frais de téléphone et Internet nécessiteront, quant à eux, 180 millions de centimes.

Enfin, 190 millions de centimes seront nécessaires pour couvrir les frais de déplacements, par avion notamment, des fonctionnaires du ministère, toujours selon la même source.