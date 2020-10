Othmane El Ferdaous s’explique sur les subventions accordées aux artistes (PHOTO)

Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Otmane El Ferdaous, a précisé jeudi que les subventions accordées à un groupe d’artistes sont intervenues à la suite d’un appel à projets.

Après le tollé soulevé autour de l’octroi d’une subvention exceptionnelle à des artistes marocains, le ministre est sorti de son silence par le biais d’un post sur sa page Facebook.

Il a expliqué que face à l’étendue des dommages subis par les professionnels de la culture à cause du Coronavirus, son département a mobilisé le fonds national de l’action culturelle pour lancer un appel à projets artistiques et apporter un soutien exceptionnel aux artistes. Il a également indiqué que le nombre de projets candidats (1096) a été trois fois plus grand que celui de 2019 et celui des projets bénéficiaires est passé de 155 projets en 2019 à 459 en 2020.

El Ferdaous a également tenu à préciser que plus de 80% des bénéficiaires de 2020 n’ont pas bénéficié du soutien financier du ministère en 2019. Concernant le budget de cette opération, il a été, selon le ministre, de 37 millions DH, ce qui représente une augmentation de 30% par rapport à l’enveloppe de 2020.

« Le ministère de la Culture œuvre à numériser le processus des appels à projets dans le but d’améliorer la communication avec toutes les parties prenantes et faciliter l’accès au soutien », a-t-il encore affirmé, soulignant que les résultats de cet appel à projets ont été publiés sur le site du ministère afin de garantir la transparence dans l’utilisation des fonds publics.

Depuis que ces subventions ont été annoncées mardi soir, la polémique ne cesse d’enfler, aussi bien parmi les artistes non-bénéficiaires que parmi les internautes.

