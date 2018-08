Des ossements humains retrouvés à Chtouka

Selon la même source, la police scientifique a retrouvé une chaîne autour de son cou et collecté quelques cheveux pour effectuer une analyse génétique et l’identifier.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK