Orientation scolaire: le ministère a fait une annonce

La deuxième étape de la procédure d’orientation scolaire et professionnelle pour l’année 2020-2021 a débuté jeudi et se poursuivra jusqu’au 27 avril, a indiqué, ce jeudi, le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette deuxième étape, explique le ministère dans un communiqué, a été lancée à travers la plateforme « Massar » de gestion scolaire, via le lien https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris, soulignant que les élèves (Enseignement secondaire collégial, troncs communs, 1ère année du baccalauréat), doivent exprimer leurs choix finaux d’études et de formation, à travers ce système et en soumettant leurs candidatures extraites de l’espace « moutamadris » et signées par leurs parents à l’administration pédagogique de leurs établissements secondaires pour approbation.

Tous les élèves de la 6-ème année du primaire souhaitant poursuivre leurs études ou leurs formations à l’une des options d’études avec un accès limité à la 1-ère année d’enseignement secondaire collégial, ou à la spécialisation en formation professionnelle, doivent remplir le formulaire papier qui leur est remis par leurs écoles primaires, en le déposant auprès de leur administration pédagogique, après avoir été signé par leurs parents au cours de la même période.

Depuis février dernier, la première étape de la phase d’orientation scolaire et professionnelle, qui ciblait les élèves de 3-ème année d’enseignement secondaire collégial, avait été lancée afin de leur permettre d’exprimer leurs choix initiaux d’éducation et de formation et de les aider à les examiner de près par les cadres d’orientation pédagogique relevant des département scolaires d’orientation, rappelle-t-on.

Le ministère a ajouté que, pour plus d’informations sur les procédures en vigueur à cet égard, la décision ministérielle n° 013.21 relative à l’adoption d’une nouvelle procédure d’orientation scolaire et professionnelle, publiée le 17 février 2021, est disponible sur le portail officiel du ministère www.men.gov.ma.

M.S. (avec MAP)