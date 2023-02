Ordures ménagères à Casablanca: les précisions de Nabila Rmili

La présidente du Conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili, a révélé que plus de 4 millions de tonnes d’ordures ménagères résiduelles et de détritus divers jonchent de nombreux quartiers, avenues et rues de la capitale économique.

Dans son intervention, ce matin du mercredi 22 février, en marge de la deuxième séance de la session ordinaire de ce mois, elle a affirmé que le Conseil de la ville va tout mettre en œuvre pour procéder à la collecte des déchets qui contribuent à enlaidir l’esthétique de la ville et à ternir sa réputation de métropole moderne.

Dans ce cadre, il est attendu, selon des données connues, que les habitants de Casablanca contribuent, chacun par le montant de 10 DH, pour la collecte d’une tonne d’ordures, alors que le Conseil communal participera à l’opération par la somme de 120 DH.

De même que la responsable communale a assuré que les Conseils précédents n’ont point appliqué l’arrêté de l’imposition fiscale, stipulant le paiement de 20 DH pour chaque mètre cube de déchets résiduels. Fait pour lequel le présent Conseil a décidé d’amender ledit arrêté, a précisé Nabila Rmili.

Larbi Alaoui