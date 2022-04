Opérations chirurgicales: attention à l’épuisement des réserves de sang au Maroc

L’épuisement des réserves de sang menace désormais plusieurs opérations chirurgicales prévues prochainement, selon des sources bien informées, rapporte Al Ahdath Al Maghribia.

Si une solution n’était pas trouvée à cet épuisement de sang et à ses dérivés, notamment l’immunoglobuline recommandée pour le traitement des patients atteints d’immunodéficience primaire, certaines opérations chirurgicales et interventions médicales urgentes devraient être reportées à partir de cette semaine.

A travers les crises qu’ils traversent de temps à autre, le Centre National et les Centres régionaux de Transfusion Sanguine se révèlent incapables de collecter les quantités nécessaires de cette substance vitale.

Plus encore, la quantité de plasma dont est extraite l’immunoglobuline est faible, et ne peut couvrir tous les besoins des patients à cause de la faiblesse du système de transfusion sanguine au Maroc.