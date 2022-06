Opération Marhaba: l’ambassadrice du Maroc en Espagne lance un appel

L’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a appelé à déployer tous les efforts et à mobiliser tous les moyens en vue d’assister et d’accompagner les Marocains résidant à l’étranger dans leur retour à la mère-patrie, dans le cadre de l’Opération Marhaba, lancée le 05 juin.

Lors d’une réunion de coordination, tenue vendredi avec les consuls généraux du Maroc accrédités en Espagne, en présence du directeur des affaires sociales et consulaires au ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Kadmiri, la diplomate a rappelé la Haute et Bienveillante Sollicitude le roi Mohammed VI entoure la communauté marocaine à l’étranger.

A ce sujet, Benyaich a exhorté les consulats généraux à faire de la question du retour des Marocains à leur patrie une priorité, et ce dans le cadre de la pleine coordination avec les autorités espagnoles.

Les services consulaires sont appelés à être à l’écoute des Marocains résidant à l’étranger, les assister et leur fournir l’accompagnement et l’aide nécessaires, en application des Hautes Instructions Royales, a fait observer la diplomate, assurant que toutes les mesures ont été prises par le Maroc et l’Espagne, afin de garantir les meilleures conditions du déroulement de cette opération d’envergure.

La reprise de l’opération Marhaba, après deux ans de suspension à cause des contraintes sanitaires liées au Covid-19, constitue un ‘’défi majeur’’ pour les deux pays, ce qui requiert, selon Benyaich, une mobilisation générale et constante des services consulaires pour faciliter les démarches administratives des membres de la communauté résidant à l’étranger et assister les personnes en situation de vulnérabilité.

L’intervention des consulats pour répondre à tout besoin en matière d’orientation, de communication, d’aide administrative et de soutien est une nécessité impérieuse pour contribuer à la réussite de cette opération, qui constitue le plus grand mouvement migratoire entre deux continents, a-t-elle fait valoir.

Lors de cette réunion, l’accent a été mis également sur les préparatifs mis en place par les consulats du Maroc en Espagne, en vue d’accompagner les Marocains résidant à l’étranger dans leur retour à la patrie, notamment l’organisation de consulats mobiles, l’instauration de permanences, afin de parer aux cas exceptionnels qui pourraient survenir lors de l’opération de Transit. L’objectif est ‘’d’être proche des préoccupations des MRE et de leur fournir les meilleures prestations possibles et dans les meilleures conditions, à la lumière des efforts menés par le ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, pour améliorer la qualité de service offert à la communauté et l’adapter aux attentes des MRE’’.

S.L. (avec MAP)