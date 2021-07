Opération Marhaba: la RAM annonce 11 nouvelles lignes

Royal Air Maroc a annoncé ce jeudi que près de 1400 vols supplémentaires d’une capacité de plus de 220.000 sièges seront programmés dès début juillet.

«Afin de répondre à la forte demande, Royal Air Maroc renforce son offre en mobilisant des avions affrétés pour l’été 2021. Près de 1400 vols supplémentaires d’une capacité de plus de 220000 sièges seront programmés dès le début de juillet», peut-on lire sur le compte Twitter de la compagnie aérienne.

La RAM a également annoncé le lancement de 11 nouvelles lignes directes reliant les villes marocaines aux grandes métropoles européennes. La ligne Casablanca-Naples sera lancée à partir du 6 juillet à raison de 2 fréquences. La ligne Fès-Paris sera renforcée, en plus du lancement de 7 nouvelles lignes : Amsterdam, Bruxelles, Lyon, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Marseille.

La ligne Oujda-Paris sera également renforcée à raison de 21 fréquences par semaine, Bruxelles à raison de 6 fréquences par semaine et Marseille à raison de 4 fréquences par semaine. La ligne Tanger-Lyon sera lancée et les lignes Tanger-Paris, Tanger-Amsterdam et Tanger-Bruxelles seront renforcées.

La RAM annonce aussi le lancement de la ligne Nador-Eindhoven et le renforcement des lignes Nador-Amsterdam, Nador-Bruxelles, Nador-Düsseldorf et Nador-Francfort.

«Tous les sièges de ces 11 nouvelles routes sont vendables sur le site, Appli RAM ou auprès de l’agence de votre choix», explique la compagnie.

N.M.