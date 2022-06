Opération Marhaba 2022: les dernières précisions du gouvernement

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé que les chiffres préliminaires confirment le retour en nombre croissant des Marocains résidant à l’étranger (MRE), deux ans après la pandémie de Covid-19.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a précisé lors d’une conférence de presse à l’issue du conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, que Bourita a assuré, lors d’un exposé sur l’opération « Marhaba 2022 », qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour assurer les conditions optimales d’accueil des MRE sur la base de cinq axes fondamentaux, à savoir la fluidité des mouvements, la mise en place d’infrastructures de service, les conditions de sécurité et de sûreté, la communication et l’accompagnement administratif et consulaire.

Bourita a indiqué que l’opération « Marhaba 2022 » des Marocains du monde a été lancée depuis le 5 juin, sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, rappelant que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité s’acquitte de sa mission, sur Hautes instructions royales, dans le cadre de cette opération en coordination avec le reste des intervenants.

