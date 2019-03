Opération de police tôt ce dimanche matin à Témara

La police judiciaire relevant du district provincial de sûreté de Témara a procédé, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation, tôt dans la matinée de dimanche, d’un individu en possession de 22.140 comprimés psychotropes de type “Rivotril”.

Selon la DGSN, le mis en cause, âgé de 21 ans et ayant de multiples antécédents judiciaires, a été appréhendé à bord d’un autocar en provenance d’une ville du nord du Royaume et à destination de la ville de Casablanca, ajoutant que les fouilles effectuées ont débouché sur la saisie d’une quantité de comprimés psychotropes soigneusement dissimulés dans une valise contenant les effets personnels du suspect.

Les recherches et investigations menées en coordination avec les services de la préfecture de police de Casablanca ont permis l’arrestation d’un deuxième individu soupçonné d’être le destinataire de cette quantité de drogue, souligne la DGSN.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet, afin d’élucider les circonstances de cette affaire et appréhender les autres complices potentiels, conclut la même source.

S.L. (avec MAP)