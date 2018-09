ONU: le roi Mohammed VI insiste sur l’importance de l’éducation

Le Maroc, un pays résolument engagé en faveur de la réalisation de l’Agenda 2030, a fait de la promotion d’une éducation de qualité, la force transformatrice qui relie les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD), a affirmé le roi Mohammed VI.

«Cette éducation de qualité doit enseigner l’Histoire à nos enfants, dans la pluralité de ses récits, évoquant les instants glorieux de l’Humanité et aussi ses moments les plus sombres. Elle doit développer leur ouverture au monde et à la diversité humaine et culturelle», a souligné le Souverain dans un Message adressé aux participants à une table ronde de haut niveau sur «le pouvoir de l’éducation pour prévenir le racisme et la discrimination : le cas de l’antisémitisme», tenue mercredi à New York, en marge de la 73ème session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Cette éducation doit forger des esprits vifs, tolérants et avisés, qui trouveront leur épanouissement dans des pays comme le Maroc, où dialoguent librement et s’enrichissent mutuellement les cultures et les civilisations, a précisé le roi dans ce Message dont lecture a été donnée par le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani .

Point de rencontre des civilisations arabo-islamique, africaine et judéo-chrétienne, le Maroc est resté fidèle à une tradition immuable de modération, de coexistence et de compréhension mutuelle, a affirmé le Souverain, ajoutant que l’histoire des Juifs marocains en est une illustration éloquente.

Juifs et musulmans se côtoyaient au quotidien, s’enrichissaient les uns les autres et s’imprégnaient de leurs éducations respectives, a indiqué le Souverain, précisant que la réalité de la cohabitation religieuse est tangible au Maroc.

«Mosquées, synagogues et églises se côtoient dans différentes villes du Royaume. C’est cette image que nous souhaitons dessiner dans les esprits de nos enfants. C’est cet héritage que nous voulons leur léguer. Et c’est ce message de paix que nous sommes venus délivrer, en donnant à l’éducation, la place de choix qui lui revient unanimement», a dit le roi.

Le Souverain a mis l’accent, par ailleurs, sur le contexte dans lequel se tient cette table ronde de Haut niveau, «un contexte où plusieurs régions du globe s’inscrivent dans des logiques d’exclusion, de repli sur soi et de rejet de l’Autre».

Pour le roi, ce contexte est marqué par la multiplication des discours de haine, qui nourrissent racisme, xénophobie, islamophobie, antisémitisme et bien d’autres formes de discriminations pour former «le terreau sur lequel prospère l’extrémisme violent et se propage l’insécurité».

Pour combattre ces fléaux le Souverain ne voit qu’une ultime voie, celle de l’éducation, qui «possède ce pouvoir insigne – et essentiel – de dépasser la crainte de l’Autre, de refuser les amalgames et de déconstruire les préjugés».

“Pour autant, la bataille contre ces fléaux ne s’improvise pas. Elle n’est ni militaire ni budgétaire ; elle est, avant tout, pédagogique et culturelle. Ce combat porte un nom : l’éducation. Et dans l’intérêt de nos enfants, il importe que nous le remportions car ce sont eux qui en seront les bénéficiaires et les ambassadeurs”, a tenu à préciser le roi, qui voit en l’éducation le ciment de la cohésion, le vecteur de l’égalité et la condition sine qua non du développement.

S.L. (avec MAP)