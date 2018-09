ONCF: un train reliant Tanger à Oujda prend feu (PHOTOS)

Ce samedi vers 6h48, “le train TO reliant Tanger à Oujda, s’est arrêté entre Ain Taoujdate et Ras El MA suite au déclenchement d’un feu au niveau du tuyau d’échappement de sa locomotive”, indique l’ONCF dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

