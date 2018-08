ONCF: un réalisateur souhaite que le roi “fasse un tour” à la gare de Fès

“Il va peut-être falloir que SM Le Roi fasse un tour à la gare ONCF de Fès!”, lance Driss Chouika sur sa page Facebook. “Cela fait 135 mn qu’un train de Tanger attend désespérément une locomotive ! Chkoune andou chi whida fi larchive dialo allah yarham walidih ? (ndlr. Qui en a une de côté s’il vous plait?)”, plaisante le réalisateur. Et de conclure: “Apparemment M. Lakhlie (DG de l’ONCF) s’occupe plus de “lakhli3″ aux oeufs de son petit déjeuner que de ses trains ! Galik TGV ?! Mon oeil ! Comme disait feu Mohamed Reggab”.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK