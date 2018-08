ONCF: tentative d’assassinat à bord d’un train

La même source a ajouté que ces quatre “Mchermline”, munis de battes et d’armes blanches, ont failli tuer le jeune homme «parce qu’il s’est installé dans un siège qu’il croyait libre». «Le train s’est arrêté pendant trois heures à quelques kilomètres de Tanger. Un contrôleur est arrivé et a conduit les quatre criminels à l’autre bout du train. On ne sait pas ce qui s’est passé par la suite», a-t-elle souligné.

Selon une source bien informée de Le Site Info, les mis en cause ont tenté d’assassiner l’individu à l’aide d’une arme tranchante, au grand dam des passagers terrorisés. Certains parmi eux sont heureusement intervenus et ont réussi à sauver la victime.