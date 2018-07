ONCF: retards, colère et indifférence… récit d’un jeudi noir (PHOTO)

Le train de 6h30, en provenance de Kénitra et à destination de Casa-Port, s’est arrêté pendant 45 minutes à la gare de Témara et n’est arrivé à Casablanca qu’à 9h35.

