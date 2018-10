ONCF: réouverture partielle du trafic après le drame de Bouknadel

Suite à la tragédie ferroviaire qui a frappé notre pays dans la journée d’hier, l’ONCF tout en se disant affligé par ce drame exprime dans un communiqué sa profonde tristesse et présente ses condoléances aux familles des victimes et un prompt rétablissement aux blessés.

L’ONCF indique en outre, qu’une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident et apporte quelques précisions quant rétablissement du trafic le rapidement possible.

Des équipes sont mobilisées pour ce faire avec la logistique nécessaire depuis hier soir afin d’effectuer le relevage du train déraillé. Cette opération se déroule conformément aux prévisions arrêtées ajoute l’Office.

Il est prévu qu’une voie sera rétablie sur la zone concernée vers 10h en ce jour du Mercredi, permettant d’établir partiellement le trafic entre Salé et Kénitra. Pour plus d’information l’ONCF invite ses clients à s’informer auprès des gares et du Centre de Relations Clients au n° 2255 ou de s’adresser aux collaborateurs ONCF en gilets rouges mobilisés dans les gares.

M.J.K