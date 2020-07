ONCF : pourquoi le train Khouribga-Casa Voyageurs s’est arrêté d’urgence

« Le 19 juillet 2020, vers 13h45, un camion poids lourd a dérapé de l’autoroute entre Bouskoura et Nouasser et s’est introduit dans l’enceinte ferroviare en engageant les deux voies. Le train 902 reliant Khouribga et Casa-Voyageurs s’est arrêté d’urgence, après avoir percuté légèrement ce camion », indique l’ONCF dans un communiqué.