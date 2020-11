ONCF: perturbation du trafic entre Casablanca et Marrakech

Ce vendredi, le trafic ferroviaire a été grandement perturbé dans l’axe Casablanca-Marrakech.

Et via sa page officielle Facebook, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a expliqué que la chute d’un câble électrique a provoqué de grands dégâts à la voie ferrée, entre Berrechid et la commune rurale de Boufarouj.

L’ONCF a ajouté que cet incident technique a fortement perturbé le trafic entre la capitale économique et la ville de Marrakech. Ce qui a nécessité l’intervention urgente d’une équipe de maintenance.

Cependant, en attendant la réparation de la panne pour la reprise normale du trafic, l’ONCF a tenu à assurer le déplacement des voyageurs vers leur destination respective.

A.T.