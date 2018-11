ONCF: le trafic perturbé pendant l’inauguration du TGV

Le mis en cause a été placé en garde à vue.

Le trafic ferroviaire sera fortement perturbé ce jeudi sur l’axe Rabat-Casablanca. “En raison de l’inauguration du TGV, les trains seront à l’arrêt et nous mettons en place des cars pour les voyageurs”, indique l’ONCF. Cette perturbation devrait être rétablie dans l’après-midi, juste après l’inauguration.