ONCF: hausse des prix de la navette Casa-Rabat

Les navetteurs entre Casa et Rabat ont eu une mauvaise surprise ce lundi 6 mai en découvrant que le prix des tickets des trains ont augmenté.

Le prix des navettes, qui variait entre 37 et 53 dirhams, sera en effet aligné à 40 dirhams. Mais à l’instar des abonnés Navette sur l’axe Casa – Rabat – Kénitra, qui ont le choix de voyager au même tarif soit à bord du TNR ou à bord du train Al Atlas, l’ONCF généralise cet avantage d’alignement tarifaire pour les navetteurs qui vont également bénéficier du même tarif flexible qu’ils choisissent un TNR ou un Trains Al Atlas, et même s’ils n’anticipent pas l’achat de leurs tickets.

Rappelons qu’une panoplie de services sera mise en place par l’Office national des chemins de fer (ONCF) à partir de ce lundi pour assurer un parcours “fluide” aux navetteurs et à proposer une expérience à forte valeur ajoutée, a annoncé l’office.

Pour les navetteurs qui se déplacent quotidiennement pour un motif travail-domicile, l’ONCF propose une gamme de formules d’abonnement “navette” valable à bord de l’ensemble des trains de ligne (TL) et trains navettes rapides (TNR) et qui s’adapte à chaque besoin, pour des durées de 1,3,6 ou 12 mois, indique un communiqué de l’ONCF, notant que ces formules permettent aujourd’hui de faire des économies importantes sur le budget de voyage allant jusqu’à 60%.

L’ONCF propose dans la même gamme de produits une flexibilité avec la nouvelle formule “navette hebdo” ciblant les déplacements ponctuels et qui permet de bénéficier de tous les avantages navette pour une durée de voyage de 7 jours et une économie de 35%, relève l’ONCF qui continue d’œuvrer pour faciliter le quotidien des navetteurs grâce à un temps de parcours nettement raccourci de 55 mn seulement entre Casablanca et Rabat, et une meilleure maitrise de la ponctualité atteignant 91%.

Concernant les étudiants qui font la navette, ces derniers peuvent également trouver leur compte en souscrivant à la formule “Navette étudiant” spécialement conçue pour s’adapter à leur budget avec une réduction allant jusqu’à 70%, tandis que les étudiants qui se déplacent de façon occasionnelle peuvent aussi voyager à prix réduit de 30% grâce à la carte “Attalib”.

S.L.