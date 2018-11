ONCF: grosse demande pour la gratuité du TGV

24h après l’ouverture au public de la gratuité “AL BORAQ”, le nombre de demandes a atteint 50% de la capacité de l’offre à travers les deux canaux dédiés à cette opération, à savoir : le site marchand www.oncf-voyages.ma et le Centre de Relation Client joignable au 2255.

“Le volume des demandes étant important depuis le démarrage, l’ONCF vous invite à rappeler jusqu’à ce qu’un télé-conseiller puisse répondre à votre appel, et à patienter en ligne pour effectuer votre réservation”, indique un communiqué de l’office.

Compte tenu des flux importants, l’ONCF a mis en place les moyens nécessaires pour pouvoir satisfaire le maximum de demandes. Plus de 35 téléconseillers sont mobilisés et continuent de recevoir les appels de réservations, précise l’ONCF.

Rappelons que le voyage en Train à Grande Vitesse “Al Boraq” sera gratuit durant les trois jours qui précédent sa mise en service commerciale (les 26, 27 et 28 novembre) et ce, afin de permettre aux différentes franges de la société de tester ce nouveau moyen de transport, a déclaré Rabie Khlie, DG de l’ONCF.

Par ailleurs, selon la grille des tarifs rendus publics au cours d’une conférence de presse, un ticket 2ème classe pour le trajet Tanger-Casablanca va varier de 149 DH en période hors pointe à 224 DH en période de grande affluence.

Le trajet Tanger-Rabat coûtera entre 115 et 172 DH, tandis que le voyage entre la ville du Détroit et Kénitra sera situé entre 93 et 139 DH. S’agissant d’un ticket 1ère classe, le trajet Tanger-Casablanca sera inclus entre 243 et 364 DH, tandis que Tanger-Rabat et Tanger-Kénitra coûteront respectivement entre 187 et 281 DH et entre 162 et 244 DH.

Les enfants de moins de 4 ans bénéficieront de la gratuité, tandis que le prix pour la catégorie d’âge entre 4 et 15 ans est fixé à 50 DH pour la 2ème classe et 80 DH pour la première classe.

S.L.