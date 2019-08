ONCF: ce qui est prévu pour Aïd Al Adha

A l’occasion de l’avènement d’Aïd Al-Adha 1440, et en prévision de l’affluence des voyageurs que connaît habituellement cette période, l’Office National des Chemins Fer (ONCF) a mis en place un plan de transport «Spécial Aïd Al-Adha» du vendredi 9 août au dimanche 25 août 2019. Il concerne aussi bien les trains conventionnels que les trains à grande vitesse «Al Boraq» et vise à renforcer l’offre pour assurer les déplacements des voyageurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Ce plan consiste en la programmation de trains supplémentaires pour atteindre 240 trains par jour, l’augmentation du nombre de places à bord des trains sur les principaux axes du réseau ferroviaire y compris pour les trains «Al Boraq». A cela s’ajoute le renforcement des équipes chargées de l’accueil et l’orientation des voyageurs dans les gares et à bord des trains et l’amélioration des conditions de voyage par le système de la réservation de places numérotées à bord.

En vue de profiter pleinement de la fête d’Aïd Al-Adha, l’ONCF invite sa clientèle à prendre les dispositions suivantes:

– Planifier à l’avance les voyages, en se procurant tous les renseignements nécessaires à travers les services d’information et d’assistance : Centre de Relation Clients 2255, sites web, réseaux sociaux et application mobile ONCF-trafic pour informer les clients en temps réel sur la situation du trafic ;

– Profiter d’une réduction systématique de 10%, en anticipant l’achat des billets au plus tard la veille du départ sur le site marchand www.oncf-voyages.ma ou directement en gares ;

– Voyager au tarif «Yalla» à 49 Dh en achetant les billets le plus tôt possible et jusqu’à la veille du départ et en choisissant de voyager dans les périodes de faible affluence sur les trains «Al Atlas» desservant les axes Marrakech – Casa – Rabat – Fès et Tanger – Fès – Oujda – Nador et ce, dans la limite des places disponibles ;

– Acheter à la fois l’aller et le retour pour éviter les files d’attente devant les guichets ;

– Opter pour les différentes formules des cartes de réduction permettant de gagner considérablement sur le budget du voyage : carte Jeune, carte Séniors, carte Attalib…

Par ailleurs, l’Office informe ses clients qu’avec le nouveau concept de voyage, la vente des billets pour «Al Boraq» et «Al Atlas» est tributaire de la capacité des places offertes par ces trains soumis à la réservation obligatoire aussi bien en 1ère qu’en 2ème classe. L’Office souligne que tout train dont l’occupation atteindra les 100% sera fermé à la vente et que le client sera orienté à changer d’horaire ou de date de voyage.

Pour s’informer sur la grille horaire «Spécial Aïd Al-Adha», l’ONCF invite son aimable clientèle à consulter les canaux ci-après : stands d’accueil dans les gares, dépliants et affiches horaires en gares, Centre de Relation Client ONCF au 2255, sites web : www.oncf.ma et www.oncf-voyages.ma et pages officielles ONCF sur les réseaux sociaux.

