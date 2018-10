ONCF: ce que l’on sait sur le drame de Bouknadel

En parallèle, 2M vient d’annoncer que l’accident a fait, pour l’instant, six morts et 72 blessés.

Deux trains de l’ONCF sont entrés en collision ce mardi 16 octobre entre Kénitra et Bouknadel, faisant plusieurs morts et blessés. Pour l’instant, aucune information officielle n’a été annoncée.