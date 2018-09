ONCF: au lieu de s’attaquer aux retards, Rabie Khlie modernise des trains

VU SUR LE WEB – Les Marocains n’en peuvent plus de l’ONCF et n’hésitent jamais à le faire savoir à chaque fois que l’occasion se présente. Malgré les nombreuses critiques qui lui sont adressées, l’Office fait la sourde oreille et vient de faire une annonce qui a fait parler sur les réseaux sociaux.

Au lieu de trouver une solution définitive au problème des retards, l’ONCF a tout simplement décidé de moderniser ses trains, de relooker les sièges et de rénover son matériel. «L’Office déploie une stratégie de modernisation du matériel Voyageurs, comportant une nouvelle opération de relooking des sièges 1ère et 2ème classe des trains assurant les dessertes depuis le hub régional de Casa-Port vers l’Aéroport Mohammed V, Settat et El Jadida», peut-on lire sur son site officiel.

Les internautes, de leur côté, ont vivement exprimé leur désarroi après l’annonce de l’ONCF, soulignant que l’Office est censé ramener de nouveaux trains au lieu de rénover les anciens. Ils ont également assuré que le relooking du matériel ferroviaire est loin d’être une priorité actuellement et que l’ONCF devrait plutôt respecter les horaires et éviter les retards des trains.

N.M.