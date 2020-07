ONCF: accouchement à bord d’un train dimanche

Dimanche, les passagers d’un train ont eu droit à une expérience pour le moins exceptionnelle. Une femme a accouché à bord du train Al Atlas 103, entre Kénitra et Sidi Yahya.

Cette opération s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce à l’aide des clientes et l’assistance du personnel accompagnant.

«Dès leur arrivée à la gare de Sidi Slimane, la maman et son nouveau-né de sexe féminin ont été transportés immédiatement à l’hôpital municipal de cette ville et ce, suite à la coordination entre les responsables de ONCF et de l’hôpital pour sa prise en charge», précise l’ONCF dans une publication sur sa page officielle.

L’Office a également présenté toutes ses félicitations à la famille du nouveau-né, lui souhaitant une vie heureuse et prospère.

H.M.