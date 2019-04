On sait pourquoi le pont de Taounate s’est effondré

Un pont situé sur Oued Lben (province de Taounate) s’est effondré, jeudi, en raison du passage d’un poids lourd chargé de matériaux de construction dépassant les 30 tonnes, alors que le poids des véhicules passant par cet ouvrage d’art est limité à 10 tonnes, apprend-on auprès du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

“Le pont en béton armé situé sur Oued Lben, au point kilométrique 2+200 de la Route provinciale n°5331, reliant Rass Eloued à Tissa, dans la province de Taounate, d’une longueur de 62m et d’une largeur de 4m, s’est effondré à 9h20mn du matin du jeudi 4 avril 2019, suite au passage d’un poids lourd chargé de matériaux de construction et dont le poids total dépasse les 30 tonnes”, affirme le ministère dans un communiqué.

Le conducteur dudit camion n’a pas respecté le panneau de limitation, à 10 tonnes, du poids des véhicules passant par cet ouvrage d’art, précise le ministère.

Dès l’avènement de cet incident, et pour assurer la pérennité et la fluidité de la circulation en toute sécurité, la Direction provinciale de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau de Taounate a procédé à la coupure de cet ouvrage à la circulation et à la mise en place de la signalisation adéquate, assure la même source, précisant que la déviation de la circulation est possible à travers l’itinéraire composé de la RP5331, la RP5333, la RP5320 et la RN8 sur un linéaire global de 63 Km.

Par ailleurs, le ministère engagera la procédure judiciaire en vigueur à l’encontre du conducteur et de la société qui l’emploie, sachant que la Direction provinciale à Taounate a prévenu ladite société pour qu’elle évite l’utilisation du pont sur Oued Lben pour le transport des matériaux des carrières, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)