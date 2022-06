On sait pourquoi le ministre Younes Sekkouri s’est absenté du Parlement

Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, a annoncé que Younes Sekkouri a contracté la covid-19.

Il était prévu que le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences réponde présent, ce mardi 14 juin, afin de présenter son intervention à la séance plénière, concernant le débat à propos de l’exposé de la présidente de la Cour des comptes, à la Chambre des conseillers. Cependant, la maladie a empêché Younes Sekkouri de faire acte de présence, sous l’Hémicycle et a été suppléé par Leila Benali.

Par ailleurs, le fait que des ministres ne viennent pas présenter leurs interventions ou exposés a suscité la semaine dernière, une grande polémique à la Chambre des représentants. Ces absences ont été évoquées par le groupe parlementaire du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) qui a souligné: « Aujourd’hui, nous sommes dans l’obligation de débattre de projets et de proposer des suggestions devant des chaises vides qui sont celles de responsables représentant des secteurs ministériels ! ».

Ceci, sachant que Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, a été suppléé par Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique. Alors que le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a présenté l’exposé de Fatima-Zahra Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

L.A.