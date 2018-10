On en sait un peu plus sur le meurtre qui a secoué Mohammedia

Interpellé dans un état anormal, le mis en cause a été soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de dévoiler les tenants et aboutissants de cette affaire, a conclu la source.

Selon la même source, les policiers sont intervenus pour appréhender le mis en cause, qui, soupçonné d’être impliqué dans une affaire d’homicide volontaire dans la banlieue de Mohammedia, avait été dénoncé par plusieurs citoyens. Une fois le suspect arrêté, il a été procédé à l’examen de la dépouille, précise la même source, ajoutant que les constations se poursuivent pour déterminer l’éventuelle scène du crime, identifier la victime et élucider les circonstances ayant conduit à cet acte criminel.