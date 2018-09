On en sait un peu plus sur la prochaine visite de Macron au Maroc

“Certes, il y a des discussions sur un déplacement de Macron au Maroc à la 2ème quinzaine de novembre dans la perspective de l’inauguration du TGV marocain. Mais rien n’est arrêté. On ne peut donc déprogrammer une visite non encore programmée”, a affirmé une source diplomatique française à Atlasinfo.

En effet, certaines sources médiatiques avaient évoqué que l’entourage du président français “prépare une visite présidentielle au Maroc au mois de novembre”. Et d’ajouter que “le chef de l’Etat français ne restera sans doute pas plus de 48 heures dans le royaume, le temps notamment d’inaugurer le train à grande vitesse (TGV) Tanger-Casablanca”.