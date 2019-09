On en sait plus sur la dernière photo du roi Mohammed VI

La photo du roi Mohammed VI, publiée par Soufiane El Bahri, via ses pages officielles sur les réseaux sociaux, a suscité autant d’admiration que de curiosité chez les internautes. Admiration pour le style vestimentaire original du Souverain et curiosité concernant les phrases écrites sur son tee-shirt.

Et bien sachez qu’il s’agit de vers d’une poésie d’Abu Mohammed Salih Ben Abi Charif al-Rundi, plus connu sous le nom d’Abu Al-Baqa Arrondi. Ce poète andalou, originaire de la ville de Ronda (Espagne), est né en 1204 à Séville et mort à Sebta en 1285.

Les historiens connaissent peu de choses sur sa vie. En revanche, il doit sa célébrité à son poème intitulé “Thrène de Séville”, appelé aussi “Thrène de l’Andalousie” (Ritae Al Andalouss).

Et ce sont justement des vers de ce poème qui sont arborés sur le tee-shirt du roi Mohammed VI, que l’on peut voir sur la photo ayant enflammé la Toile. Abu Al Baqa Arrondi s’y lamentait sur la chute des villes andalouses, les unes après les autres, pendant la “Reconquista” espagnole.

Les vers disent :”Le temps réserve joies et peines (…) il s’agit là d’aléas auxquels les Etats ne peuvent se soustraire”. Quant au début du poème, il commence ainsi:” Les catastrophes temporelles sont de diverses sortes/ Le temps réserve joies et peines (…)”.

Concernant la personne avec qui le Souverain a accepté de prendre la photo, il s’agit d’une Marocaine, qui a envoyé le cliché à Soufiane El Bahri.

Larbi Alaoui