On connaît le nombre de millionnaires au Maroc

Un rapport international récent, concernant la richesse et les riches d’Afrique, a révélé que les richards marocains sont au nombre de 5800, dont la fortune dépasse, pour chacun d’eux, le million de billets verts américains.

Ceci, alors que 28 millionnaires marocains possèdent, chacun, une fortune de 100 millions de dollars, tandis que que 4 autres sont en possession d’une fortune de plus d’un milliard de dollars, sachant que l’on estime que la croissance du nombre de riches au Maroc, entre 2012 et 2022, s’est élevée de 28%.

Avec son nombre de 5800 richards, le Maroc détient la 5ème place en Afrique, après l’Afrique du Sud, classé premier pays avec 37800 riches, puis l’Egypte avec 16100. Le Nigeria est à la 3ème place avec le nombre de 9800, alors que le Kenya est 4ème de ce classement des Crésus africains, avec ses 7700 richards.

Concernant les villes des millionnaires et milliardaires du Royaume, c’est la capitale économique qui est en tête et possède la part du lion de riches dont la fortune est d’un million de dollars ou plus. Ainsi, il y a 2800 richards à Casablanca, dont 4 possèdent plus de 100 millions de dollars et 2 autres ont une fortune qui dépasse 1 milliard de billets verts US.

De ce fait, la capitale économique du Royaume se classe 7ème métropole africaine du point de vue nombre de riches. La 1ère position est détenue par Johannesburg, la plus grande métropole d’Afrique du Sud et capitale de la province de Gauteng. Elle est suivie par la capitale des Pharaons, le Caire, puis viennent après Cape Town (Afrique du Sud), Lagos, une des plus grandes villes du Nigeria et, enfin, la capitale du Kenya, Nairobi.

