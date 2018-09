On connaît la date de Aïd Al Mawlid au Maroc

A cette occasion, les fonctionnaires, les enseignants et les élèves auront droit à deux jours de vacances: les 11 et 12 Rabii I, soit les mardi 20 et mercredi 21 novembre.

C’est une bonne nouvelle pour les fonctionnaires et les élèves. Selon les calculs de l’astronome de renom Hicham El Issaoui, le 1 er Rabii I 1440 correspondra au vendredi 9 novembre, révélant ainsi que Aïd Al Mawlid sera célébré mardi 20 novembre au Maroc et dans plusieurs pays arabes.