On connaît désormais les prix du TGV marocain

Jeudi 15 novembre, le roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron, ont procédé à Tanger, à l’inauguration du Train à Grande Vitesse (TGV) “Al Boraq” reliant la ville du détroit à Casablanca. Un projet ayant mobilisé des investissements de l’ordre de 22,9 milliards de dirhams.

Ce vendredi, le directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Rabii Khlie, a dévoilé la tarification du premier TGV d’Afrique. Une tarification “optimisée” et “accessible”, selon l’Office. Les prix varient ainsi entre 79 et 364 dirhams.

Selon la grille des tarifs “variables” rendus publics au cours d’une conférence de presse, un ticket 2ème classe pour le trajet Tanger-Casablanca va varier de 149 DH en période hors pointe à 224 DH en période de grande affluence.

Le trajet Tanger-Rabat coûtera entre 115 et 172 DH, tandis que le voyage entre la ville du Détroit et Kénitra sera situé entre 93 et 139 DH. S’agissant d’un ticket 1ère classe, le trajet Tanger-Casablanca sera inclus entre 243 et 364 DH, tandis que Tanger-Rabat et Tanger-Kénitra coûteront respectivement entre 187 et 281 DH et entre 162 et 244 DH.

Les enfants de moins de 4 ans bénéficieront de la gratuité, tandis que le prix pour la catégorie d’âge entre 4 et 15 ans est fixé à 50 DH pour la 2ème classe et 80 DH pour la première classe.

Voici les prix du TGV marocain:

La Ligne à Grande Vitesse Tanger-Casablanca permet de relier ces deux grands pôles économiques, en apportant une solution convenable et durable à une demande de mobilité en croissance continue. Grâce à cette première ligne, les temps de parcours sont considérablement réduits et passent à 50mn au lieu de 3h15mn pour le voyage Tanger-Kénitra, 1h20mn au lieu de 3h45mn pour Tanger-Rabat, et 2h10mn au lieu de 4h45mn pour Tanger-Casablanca.

Rappelons que pendant la phase d’exécution des travaux, ce projet a permis la création de 30 millions de journées d’emplois directs et indirects, alors que dans la phase d’exploitation, le TGV Maroc va générer 1.500 emplois directs et 800 indirects.

S.L.