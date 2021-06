On a des nouvelles de la Malienne et ses neufs bébés nés à Casablanca

Le Docteur Mourad Yazid, gynécologue-obstétricien, a donné de bonnes nouvelles sur l’état de santé des nonuplés (5 filles et 4 garçons), nés par césarienne le 4 mai dernier, dans une clinique privée casablancaise, et de leur jeune maman d’origine malienne.

Dans une déclaration à Le Site info, le praticien a annoncé que les neuf bébés se portent bien, mais sont toujours sous surveillance médicale et ne pourront quitter l’établissement hospitalier que dans un mois et demi, voire dans deux mois au plus tard.

Le gynécologue-obstétricien a également précisé que l’état de santé de la jeune maman ne comporte aucune inquiétude et que tout ce beau monde a dépassé, avec succès, les moments de risques encourus, après avoir traversé des instants difficiles lors de l’accouchement.

De même, a souligné Dr Mourad Yazid, que les nonuplés n’ont plus besoin d’aucune assistance respiratoire, comme après leur venue au monde.

A.L.