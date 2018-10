On a demandé au maire de Casa de commenter sa photo

La réponse du maire est malheureusement tout sauf convaincante. «Je prends souvent le train pour me rendre à Rabat. Pourtant, je peux très bien me déplacer avec la voiture de la commune ou celle du Parlement», a-t-il assuré à Le Site info, tentant tant bien que mal de contourner la question sur son comportement pour le moins incivique.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK